Sony може відзначити 20-річчя God of War анонсом нових ремастерів

Франшиза God of War готується до свого 20-річного ювілею, і з цієї нагоди Sony, ймовірно, анонсує перевидання класичних ігор серії. За чутками, студія Santa Monica Studio може представити ремастери перших частин, де Спартанець Кратос ще перебував у Греції.

Чутки про перевипуск грецької саги God of War з’явилися ще восени 2023 року, а напередодні лютневого State of Play вони знову активізувалися, нагадує 24 Канал. Втім, офіційного підтвердження поки що немає.

А тим часом Sony знову судять через завищені ціни в PS Store

Оригінальна гра God of War дебютувала 22 березня 2005 року на PlayStation 2, і, схоже, Sony та Santa Monica Studio не залишать фанатів без святкових новин.

Відомий журналіст Giant Bomb Джефф Грабб повідомив у своєму мікроблозі, що анонси ремастерів варто очікувати ближче до ювілею, а чутки з’явилися передчасно.

Поки що Sony не оголосила офіційних заходів до 20-річчя франшизи, але компанія Nucleus організовує виставку, присвячену серії God of War. Вона пройде в американському місті Аламбра з 15 по 23 березня, і Грабб звернув увагу на її анонс.

Що відомо про ремастери та майбутнє серії?

Грецька сага Кратоса включає три основні гри (God of War, God of War II, God of War III), приквел Ascension, а також дві портативні частини від студії Ready at Dawn – Chains of Olympus і Ghost of Sparta.

Читайте на сайті Це майже як друкувати гроші, – колишній керівник PlayStation про портування ігор Sony на ПК

Тим часом інсайдер Том Гендерсон повідомив, що Santa Monica Studio працює над новою частиною God of War, яка нібито поверне гравців у Грецію та представить молодшого Кратоса. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.