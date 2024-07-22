Смертельно больной игрок просит снять бан с аккаунта WoW, "прежде чем болезнь покончит" с ним

Игрок World of Warcraft рассказал, что его учетную запись заблокировали, хотя он якобы не нарушил никаких правил. Самая большая проблема в том, что приближается большой рейд на Molten Core, а владелец аккаунта страдает болезнью, которая в любой момент может его убить. Игра в WoW – одно из немногих удовольствий, которые остались в его жизни, лишенной возможности выйти на улицу.

В своем посте на Reddit игрок сообщил, что его аккаунт был закрыт из-за "использования внутриигровой экономики" мошенническим способом. Но он утверждает, что это ошибка, ведь ни к каким запрещенным действиям он не прибегал. Со стороны игры не поступило никакой конкретики о том, какие именно правила были нарушены.

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Что произошло

Автор сообщения заявил, что играет в WoW с 2003 года. Все это время он не нарушал правил и имел отличную репутацию. Однако все изменилось недавно.

Когда мне исполнилось 37 лет, мне поставили диагноз терминального артериального синдрома Элерса-Данлоса, генетического сосудистого заболевания, которое влияет на здоровье артерий и кровоток,

– пишет игрок, который не назвал своего имени.

Он говорит, что едва не потерял из-за этого ногу, провел 13 месяцев жизни в отделении интенсивной терапии во время COVID, пока врачи пытались спасти остатки его мышц и мягких тканей, 80% которых он потерял. В сентябре прошлого года он также перенес связанный с этим разрыв артерии головного мозга. Однако "побочные эффекты и симптомы расстройства нарастают, и я знаю, что мне осталось недолго", – говорит мужчина.

Он также не последний человек в самом WoW: игрок помогал разработчикам, будучи одним из главных тестировщиков контента в закрытом бета-тесте будущего рейда Molten Core, целью которого будет убить грозного врага Magmadar. Также имел статус лидера своей гильдии.

"Я никогда не имел ни одного страйка на своем 20-летнем аккаунте", – говорит он, добавляя, что его гильдия, Standards on Crusader Strike Horde, стала объектом многочисленных схем преднамеренного целенаправленного доноса. Дошло даже до того, что само название гильдии было названо "оскорбительным", что повлекло за собой автоматическую смену названия. За неделю до запуска большого рейда один из членов его гильдии также был заблокирован, но впоследствии бан сняли.

Кто-то атакует нас, используя систему отчетности, и я лишь последняя из жертв,

– пишет автор.

Судя по всему, конкурентные гильдии или другие враги целенаправленно присылают жалобы, чтобы среагировали автоматические предохранители. Blizzard имеет автоматизированную систему банов, где несколько сообщений от игроков по одному и тому же вопросу могут привести к краткосрочным банам. Кроме того, более серьезные нарушения могут привести к более длительному бану без ручной проверки.

"Я хочу быть там, чтобы пройти самые сложные трудности, связанные с преодолением Magmadar в Molten Core в первой в мире гонке, прежде чем болезнь убьет меня. [...] Восемь месяцев домашнего заключения после аневризмы, поскольку даже обычная простуда могла стать смертельным приговором, сделали участие в WOW снова крайне необходимой отдушиной. Но кто-то решил злонамеренно и намеренно лишить меня этого незабываемого опыта, ради которого я работал очень, очень тяжело", – пишет игрок.

Апелляция и результаты

Поэтому он подал апелляцию, но пока что она привела лишь к изменению бана с вечного на полугодовой, а причину приостановления действия страницы изменили на "мошенничество или злоупотребление игровой механикой". Но автор не сдается, заявляя, что наоборот кто-то неизвестный злоупотребляет игровой механикой банов компании Blizzard.

В своем посте на Reddit он обращается к разработчикам, в надежде, что они прочитают публикацию, напоминая, что он был альфа- и бета-тестером продукта, всегда оставался "честным игроком", которому "нечего скрывать".

"Пожалуйста, Blizzard, дайте мне еще один шанс. Позвольте мне пройти Molten Core во время запуска в четверг, в последний раз, как воспоминание о днях, когда я был альфа- и бета-тестером вашего удивительного продукта. Это не большая просьба, но она много для меня значит", – завершил заблокированный игрок.

Пост набрал огромное количество просмотров, но неясно, видели ли его в Blizzard. Поскольку до выхода рейда в рамках Season of Discovery осталось всего несколько дней, маловероятно, что ситуация разрешится до того, как Molten Core появится на серверах.