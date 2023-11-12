Snoop Dogg открыл собственную игровую студию

Легендарный рэпер и шоумен Snoop Dogg вместе со своим сыном Корделлом Бродусом создали собственную студию, которая будет заниматься разработкой видеоигр. Она получила название Death Row Games.

Популярный рэпер не в первый раз объединяется со своим сыном ради совместного бизнеса. Так, ранее дуэт запустил концепцию интерактивного десертного ресторана в партнерстве с Food Fighters Universe.

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Игровая студия Снуп Дога

По словам Корделла Бродуса, основной задачей студии является помощь независимым разработчикам и талантливым художникам расовых и этнических меньшинств. Приоритетной платформой для работы будет Unreal Editor, который позволит создателям игр Death Row Games публиковать свои игры в Fortnite.

Мы уже давно разрабатываем игры, но все они выходили на очень любительском уровне. Мы имеем дело с играми уже около 5 – 6 лет. Snoop успел выпустить несколько мобильных игр и приложений. Поэтому создание чего-то собственного было только вопросом времени,

– рассказал Корделл Бродус.

Мужчина также добавил, что работа с отцом на протяжении многих лет придавала ему силы. Консультация рядом с легендой рэпа открыла перед Бродусом новые возможности, и в то же время он был ценен своему отцу, предлагая ценные советы.

К сожалению, никаких других конкретных подробностей о студии пока не известно.