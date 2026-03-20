Поспешите забрать в Steam бесплатную игру в уникальном жанре

На платформе Steam происходит ограниченная во времени раздача видеоигры в весьма специфическом жанре. Желающие получить бесплатную забаву геймеры должны поспешить.

На этой неделе пользователи Steam могут бесплатно добавить в свою библиотеку еще одну игру, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Игры почти даром и бесплатные бонусы: в Steam стартовала большая "Весенняя распродажа"

Что за Pet Lands, которая бесплатная в Steam?

До 19:00 по киевскому времени 22 марта, ПК-геймеры могут бесплатно получить бесплатно получить Pet Lands.

Проект описывается как "приключенческий кликер с коллекционированием существ", что является весьма специфической классификацией жанра.

Главная цель игрока – собрать как можно больше монет с помощью разнообразных существ.

Создатели Pet Lands обещают "огромное разнообразие созданных вручную областей", которые геймеры могут исследовать чтобы найти новых существ или полезные ресурсы. После, конечно, своих подопечных можно улучшать, прокачивать уровень и получать за это еще больше монет, информирует Gamerant.

Лучшей аналогией на игровой процесс называют Palworld, которая в свое время стала настоящим хитом.

Pet Lands имеет всего несколько десятков отзывов в Steam и большинство из них не слишком лестные.

Вместе с тем, некоторые геймеры все же хвалят игру, в частности называя ее "расслабляющей благодаря своей простоте".

Какие проекты приобрести на весенней распродаже Steam?