Этот эмулятор возвращает то, чего давно не хватает современным играм

Ретроигры уже давно перешли в цифровой формат, но одна деталь осталась в прошлом. Новый проект стремится вернуть именно те эмоции, которые когда-то сопровождали запуск любимых игр на старых консолях.

Как сообщает Retrododo, разработчик под ником Depmots создает уникальную графическую оболочку, которая вернет геймерам забытые ощущения из детства.

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Что такое Socket и как он работает?

Socket — это фронтенд (графическая оболочка), которая объединяет различные эмуляторы и ваши ROM-файлы в один удобный каталог. Вместо скучных текстовых списков программа сканирует библиотеку и отображает игры в виде детализированных 3D-моделей картриджей или дисков с фирменными наклейками.

Пользователи получат не просто статичную картинку, а полноценный интерактив:

сортировка игр по платформам;

уникальные трехмерные модели для каждого тайтла;

возможность самостоятельно настраивать дизайн наклеек;

реалистичные анимации вставки картриджа при запуске игры.

Разработчик уже продемонстрировал работу интерфейса в соцсети X, запустив его на портативной консоли AYN Thor.

Интерфейс 3D-картриджей в Socket / Фото Retrododo

Создатель проекта Depmots пояснил, что использовал игровой движок Godot из-за его гибкости в работе с 3D-моделями. Это позволяет создавать плавные и игривые анимации сжатия и растяжения объектов при взаимодействии с меню.

Благодаря возможностям Godot приложение технически можно портировать на iOS, Linux, PC и Mac. Однако сейчас автор сосредоточен исключительно на версии для Android. Впоследствии поддержка появится также на PC и Steam Deck, что разработчик уже подтвердил в своём Discord-канале.

Меню настроек приложения Socket / Фото Retrododo

Когда ждать релиз?

Точной даты выхода Socket пока нет, но на официальном сайте проекта указано, что он появится в ближайшее время. В то же время разработчик сообщил в Discord-сообществе Socket, что первую альфа-версию планирует выпустить примерно через месяц.

После этого пользователи смогут оценить, насколько удачно проекту удалось воссоздать ощущения от использования классических консолей. Также Depmots уже намекнул на будущее расширение поддержки. После Android он рассматривает выпуск версий для персональных компьютеров и портативной консоли Steam Deck.

Это может сделать Socket интересной альтернативой традиционным фронтендам для эмуляторов, которые в основном сосредоточены на удобстве и скорости доступа к библиотеке игр, а не на воссоздании атмосферы прошлых десятилетий.