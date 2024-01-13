Анонсирован новый эксклюзив для PS5 – шутер с динозаврами Son and Bone: интересное видео

PlayStation осчастливили владельцев консолей PS5 анонсом нового будущего эксклюзива, видеоигры Son and Bone – шутера, в котором игроку придется бороться против кровожадных динозавров в быстром геймплее в стиле DOOM.

PlayStation анонсировала новую видеоигру для PlayStation 5, Son and Bone – насыщенный экшеном FPS, в котором американский шериф попадает в другой мир, где ему приходится бороться с динозаврами, чтобы выжить.

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Разработчики из TeamKill Media поделились игровым трейлером Son and Bone, на две минуты погружающим зрителей в настоящий мир хаоса, в котором игрок пробивается сквозь множество агрессивных динозавров.

Интересно, что последней игрой студии TeamKill Media былавышедшая в ноябре 2023 года. Космический хоррор провалился, о чем свидетельствуют его оценки в 40/100 от критиков и 3.1/10 от геймеров на портале Metacritic

Помимо динозавров, которые, следует отметить, выглядят удивительно, трейлер грядущего эксклюзива для PS5 показывает мистических человекоподобных ящеров, с которыми игроку также придется сойтись в битве.

Для этого в арсенале геймеров будет широкое разнообразие оружия, а сам игровой процесс, на первый взгляд, даже несколько напоминает такие проекты как DOOM или Turok.

Трейлер Son and Bone – смотреть видео

При этом сюжет игры тоже выглядит многообещающе.

В нем шериф Сэм Джадж отправляется вдогонку бандитам, атаковавшим ферму в штате Монтана, чтобы привлечь их к ответственности любыми необходимыми средствами и спасти заложников.

Во время этого протагонист мистическим образом переносится в другой мир, наполненный доисторическими существами, и вынужден делать все, чтобы выжить и вернуться домой.