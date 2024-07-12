Во что поиграть: PlayStation объявляет список игр для подписчиков в июле 2024 года

17:31

Sony представила полный список игр, которые получат подписчики PlayStation Plus в июле. Ранее компания раскрыла первые несколько проектов, а теперь рассекретила все остальные. Традиционно забрать можно будет как крупные наименования, такие как Remnant 2 или Mount and Blade 2, так и нишевые инди-игры, вроде симулятора работы.