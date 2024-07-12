Во что поиграть: PlayStation объявляет список игр для подписчиков в июле 2024 года
12 июля 2024, 17:31Читати новину українською
Источник:PlayStation
Sony представила полный список игр, которые получат подписчики PlayStation Plus в июле. Ранее компания раскрыла первые несколько проектов, а теперь рассекретила все остальные. Традиционно забрать можно будет как крупные наименования, такие как Remnant 2 или Mount and Blade 2, так и нишевые инди-игры, вроде симулятора работы.
Всего к библиотеке присоединится 13 игр, и все они будут доступны на уровне PlayStation Plus Extra и Premium с 16 июля 2024 года. Это одна из самых разнообразных линеек за последние месяцы.
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Полный список игр
- Remnant 2 для PS5. Это продолжение бестселлера Remnant: From the Ashes, в котором выжившие люди, противостоят новым смертоносным созданиям и богоподобным боссам в ужасных мирах. Игра рассчитана как на одиночное прохождение, так и в кооперативе с двумя другими друзьями.
- Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion для PS4 и PS5.
- Mount and Blade 2: Bannerlord для PS4 и PS5. Это продолжение известного средневекового боевого симулятора, где вам нужно управлять собственной армией, захватывать замки и территории, торговать, заключать союзы, воевать и в общем вести типичную жизнь военачальника, каким мы привыкли его видеть в абсолютно нереалистичных историях о средневековье.
- The Jackbox Party Pack 9 для PS4 и PS5.
- Pathfinder: Wrath of the Righteous для PS4 и PS5. Здесь игрок отправляется в путешествие в царство, захваченного демонами, и приходит к власти, выбрав один из шести доступных мифических путей. Игра получила достаточно высокие оценки от критиков.
- No More Heroes 3 для PS4 и PS5.
- Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition для PS4.
- Deadcraft для PS4.
- Steep для PS4.
- Job Simulator для PSVR2.
- Summoner для PS4 и PS5.
- Ratchet and Clank: Size Matters для PS4 и PS5.
- Jeanne d'Arc для PS4 и PS5.
Смотрите трейлер Remnant 2: видео