Презентацию проведет архитектор PS5 Марк Черни (Mark Cerny), который ранее уже демонстрировал возможности оригинальной консоли в 2020 году, сообщает Games 24.

А тем временем Слухи: GTA VI отложено до 2026 года, а ПК версия выйдет в 2027 году

Хотя в анонсе не было прямого упоминания о PS5 Pro, мероприятие обещает сосредоточиться на "PS5 и инновациях в игровых технологиях". Инсайдеры индустрии и недавние слухи убедительно свидетельствуют о том, что на мероприятии будет представлено PS5 Pro, более мощную версию текущей консоли.

Недавний тизер к 30-летию PlayStation показал дизайн консоли, который многие считают новой моделью PS5 Pro, согласно утечкам от инсайдера Billbil-kun.



Вероятный дизайн PS 5 Pro согласно утечке / Фото Wccftech

А тем временем американское издание The Verge отмечает, что разработчики игр уже готовят свои релизы к совместимости с PS5 Pro, с поддержкой игр, которые выйдут после 16 сентября. Ожидается, что обновленная консоль обеспечит более высокое разрешение, улучшенную частоту кадров и расширенные возможности трассировки лучей. Инсайдер Том Хендерсон также предположил, что PS5 Pro может появиться на полках магазинов в ноябре.

Посмотреть анонс PlayStation 5 можно будет онлайн на YouTube-канале Sony.