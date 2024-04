Эти игры появятся в апрельской подписке PlayStation Plus Game Catalogue и Classics titles

Sony Interactive Entertainment объявила каталог игр PlayStation Plus на апрель 2024 года. В отличие от апрельских игр PlayStation Plus Essential, которые доступны для всех подписчиков, игры из Game Catalogue, которые можно загрузить для PS4 и PS5, доступны только для подписчиков уровней Extra и Premium.

Чего ждать

В этом месяце добавили Dave the Diver и Tales of Kenzera: Zau. Среди недавно анонсированных игр – The Crew 2, Construction Simulator, Nour: Play With Your Food и Deliver Us Mars. Animal Well также присоединится к каталогу игр PlayStation Plus несколько раньше, чем другие наименования.

Смотрите также Blizzard назвала дату выхода World of Warcraft Cataclysm Classic

PlayStation Plus Premium также предлагает подборку игр для PS1, PS2 и PSP для загрузки, а также игры для PS3 через облачную трансляцию.

Подтверждая недавние утечки, апрельские дополнения к каталогу классики включают Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire и MediEvil. К ним присоединится Alone in the Dark: The New Nightmare.

Все игры, перечисленные ниже, будут доступны с 16 апреля, если не указано иное.

PlayStation Plus Extra and Premium. Каталог игр:

Tales of Kenzera: Zau для PS5 (Доступна с 23 апреля).

Animal Well для PS5 (Доступна с 9 мая).

Dave the Diver для PS4, PS5.

Oddballers для PS4.

Construction Simulator для PS4, PS5.

The Crew 2 для PS4.

Raji: An Ancient Epic для PS4, PS5.

Lego Ninjago Movie Videogame для PS4.

Nour: Играй со своей едой для PS4, PS5.

Deliver Us Mars для PS4, PS5.

Lego Marvel's Avengers для PS4.

Miasma Chronicles для PS5.

Stray Blade для PS5.

PlayStation Plus Premium. Классика:

Alone in the Dark: Новый кошмар для PS4, PS5.

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire для PS4, PS5.

MediEvil для PS4, PS5.

Одновременно для PlayStation Plus Essential (начальный уровень членства PlayStation Plus) уже доступны следующие игры:

Immortals of Aveum (PS5),

Minecraft Legends (PS4, PS5),

Skul: The Hero Slayer (PS4).

Пользователи PlayStation Plus могут добавить эти игры в свою игровую библиотеку до 6 мая.

Кроме того, в течение ограниченного времени участники PlayStation Plus могут бесплатно получить мега-набор Overwatch 2 Mega Bundle.