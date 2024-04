Ці ігри з'являться у квітневій підписці PlayStation Plus Game Catalogue та Classics titles

Sony Interactive Entertainment оголосила каталог ігор PlayStation Plus на квітень 2024 року. На відміну від квітневих ігор PlayStation Plus Essential, які доступні для всіх передплатників, ігри з Game Catalogue, які можна завантажити для PS4 та PS5, доступні лише для передплатників рівнів Extra та Premium.

Чого чекати

Цього місяця додали Dave the Diver та Tales of Kenzera: Zau. Серед нещодавно анонсованих ігор – The Crew 2, Construction Simulator, Nour: Play With Your Food та Deliver Us Mars. Animal Well також приєднається до каталогу ігор PlayStation Plus дещо раніше, ніж інші найменування.

PlayStation Plus Premium також пропонує добірку ігор для PS1, PS2 та PSP для завантаження, а також ігри для PS3 через хмарну трансляцію.

Підтверджуючи нещодавні витоки, квітневі доповнення до каталогу класики включають Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire та MediEvil. До них приєднається Alone in the Dark: The New Nightmare.

Всі ігри, перелічені нижче, будуть доступні з 16 квітня, якщо не вказано інше.

PlayStation Plus Extra and Premium. Game Catalogue:

Tales of Kenzera: Zau для PS5 (Доступна з 23 квітня).

Animal Well для PS5 (Доступна з 9 травня).

Dave the Diver для PS4, PS5.

Oddballers для PS4.

Construction Simulator для PS4, PS5.

The Crew 2 для PS4.

Raji: An Ancient Epic для PS4, PS5.

Lego Ninjago Movie Videogame для PS4.

Nour: Play With Your Food для PS4, PS5.

Deliver Us Mars для PS4, PS5.

Lego Marvel’s Avengers для PS4.

Miasma Chronicles для PS5.

Stray Blade для PS5.

PlayStation Plus Premium. Classics:

Alone in the Dark: The New Nightmare для PS4, PS5.

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire для PS4, PS5.

MediEvil для PS4, PS5.

Водночас для PlayStation Plus Essential (початковий рівень членства PlayStation Plus) вже доступні такі ігри:

Immortals of Aveum (PS5),

Minecraft Legends (PS4, PS5),

Skul: The Hero Slayer (PS4).

Користувачі PlayStation Plus можуть додати ці ігри до своєї ігрової бібліотеки до 6 травня.

Крім того, протягом обмеженого часу учасники PlayStation Plus можуть безкоштовно отримати мега-набір Overwatch 2 Mega Bundle.