Коли чекати Cataclysm Classic

"Доповнення Cataclysm Classic відкриває руйнування Азерота і зміну ландшафту в Калімдорі та Східних Королівствах, різноманітні системні зміни, а також нові комбінації класів і рас, нові раси Worgen і Goblin", – йдеться в анонсі. Гравці також можуть почати вивчати нову професію "Археологія", використовувати "Відновлення" для поліпшення свого спорядження і багато іншого

Перед великим патчем, який вийде 20 травня, гравцям також слід очікувати менше оновлення 30 квітня.

Із запуском Cataclysm Classic наступного місяця "гравці почнуть свою подорож з 80 по 85 рівень через нові зони, нові підземелля і рейди, візьмуть участь в PvP-битвах в Tol Barad і заглибляться в таємниці Darkmoon Faire на острові Darkmoon".

Як і у випадку з World of Warcraft Classic, Burning Crusade Classic і Wrath of the Lich King Classic, відтворення третього доповнення гри буде доступне всім гравцям з активною підпискою на WoW.

Blizzard підтвердила, що Cataclysm Classic вийде цього року ще під час BlizzCon у грудні, коли вона також анонсувала три нових доповнення для World of Warcraft. Сага Worldsoul описується як "епічна історія, яка святкує перші 20 років World of Warcraft і закладає нові основи для майбутнього Азерота".

Розпочнеться вона з The War Within, запуск якої запланований на кінець літа або початок осені 2024 року. Далі підуть друга і третя частини під назвами Midnight і The Last Titan.