Когда ждать Cataclysm Classic

"Дополнение Cataclysm Classic открывает разрушение Азерота и изменение ландшафта в Калимдоре и Восточных Королевствах, разнообразные системные изменения, а также новые комбинации классов и рас, новые расы Worgen и Goblin", – говорится в анонсе. Игроки также могут начать изучать новую профессию "Археология", использовать "Восстановление" для улучшения своего снаряжения и многое другое

Перед большим патчем, который выйдет 20 мая, игрокам также следует ожидать меньшее обновление 30 апреля.

С запуском Cataclysm Classic в следующем месяце "игроки начнут свое путешествие с 80 по 85 уровень через новые зоны, новые подземелья и рейды, примут участие в PvP-битвах в Tol Barad и углубятся в тайны Darkmoon Faire на острове Darkmoon".

Как и в случае с World of Warcraft Classic, Burning Crusade Classic и Wrath of the Lich King Classic, воспроизведение третьего дополнения игры будет доступно всем игрокам с активной подпиской на WoW.

Blizzard подтвердила, что Cataclysm Classic выйдет в этом году еще во время BlizzCon в декабре, когда она также анонсировала три новых дополнения для World of Warcraft. Сага Worldsoul описывается как "эпическая история, которая празднует первые 20 лет World of Warcraft и закладывает новые основы для будущего Азерота".

Начнется она с The War Within, запуск которой запланирован на конец лета или начало осени 2024 года. Далее последуют вторая и третья части под названиями Midnight и The Last Titan.