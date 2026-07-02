Sony поставила крест на успешной стратегии: бывший руководитель PlayStation рассказал подробности

Появление эксклюзивов PlayStation на ПК стало одним из самых громких решений Sony за последние годы. Теперь бывший руководитель игрового подразделения компании объяснил, зачем вообще запускали эту стратегию и почему-то сейчас ее фактически сворачивают.

Бывший глава Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шон Лейден, покинувший компанию в конце 2019 года, прокомментировал стратегию выпуска эксклюзивов PlayStation на персональных компьютерах. По его словам, даже для него решение Sony оказалось неожиданным, сообщает 24 Канал.

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Первые крупные релизы PlayStation начали выходить на ПК в 2020 году. При этом компания придерживалась принципа отложенного запуска – компьютерные версии появлялись примерно через 18 месяцев или даже несколько лет после дебюта на консолях.

За это время пользователи ПК получили доступ к таким франшизам, как The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Horizon и God of War. Такая стратегия позволила Sony расширить аудиторию своих самых известных брендов, не отказываясь от статуса консольных эксклюзивов в первые годы после релиза.

По словам Лейдена, главной причиной запуска этой программы была вовсе не дополнительная прибыль. Об этом он рассказал в подкасте PSI.

Дело было не в деньгах,

– заявил Шон Лейден.

Он пояснил, что человек, готовый ждать полтора года или дольше, пока выйдет ПК-версия, вряд ли купил бы консоль PlayStation только ради этой игры. Поэтому выпуск порта, по его мнению, не означал потери потенциального покупателя консоли.

Если человек ждет 18 месяцев выхода игры на ПК, мы не потеряли его как покупателя. Он все равно не стал бы покупать консоль,

– пояснил Лейден.

Почему Sony отказывается от этой стратегии?

По информации источника, Sony решила отказаться от выпуска на ПК своих масштабных сюжетных эксклюзивов. Это решение стало неожиданностью и для самого Лейдена.

Бывший руководитель признал, что не знает истинных причин такого шага, поскольку уже не работает в компании. В то же время он предположил, что со временем создание качественных ПК-портов могло стать слишком дорогостоящим и менее оправданным с экономической точки зрения.

В материале также отмечается, что компания окончательно не уходит с компьютерного рынка. Новая политика касается только крупных сюжетных игр собственного производства.

Какие игры будут по-прежнему выходить на ПК?

Несмотря на смену курса, Sony не планирует полностью прекращать поддержку платформы ПК. Компания и в дальнейшем будет выпускать:

многопользовательские проекты;

однопользовательские игры сторонних студий, которые издает Sony.

Таким образом, ПК остается важной платформой для отдельных категорий релизов, однако крупные сюжетные эксклюзивы PlayStation больше не будут частью этой стратегии.