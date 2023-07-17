Sony подписала соглашение с Microsoft о судьбе Call of Duty

Sony и Microsoft заключили сделку о том, что будет с игрой Call of Duty после того, как Microsoft приобретет студию Activision Blizzard. Договор призван снять часть возражений регулирующих органов США и Великой Британии против покупки.

О подписании соответствующего соглашения сообщил руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер.

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Сколько Call of Duty будет выходить на PS

Контракт подразумевает, что игра Call of Duty даже после приобретения студии Activision Blizzard некое время продолжит выходить на PlayStation.

В объявлении Microsoft не упоминается конкретный термин, но Кари Перес – глава отдела глобальных коммуникаций Xbox – подтвердила, что говорится не менее 10 лет. Она также уточнила, что сделка касается только Call of Duty.

Microsoft заговорила о договоре с Sony еще в январе 2022 года. А затем говорилось о "всех имеющихся играх для консолей Activision на платформе Sony".

Также это касалось продления Call of Duty или любой другой текущей франшизы Activision на Sony до 31 декабря 2027 года. Как видим, перечень сузился до одной игры, но срок действия соглашения стал дольше.