Поклонники "олдскульных" консолей Sony не обрадуются планам компании, сообщает 24 Канал.

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Sony закрывает несколько магазинов видеоигр?

Владельцы PS3 и PS Vita совсем скоро окажутся с полностью "мертвыми" консолями на руках.

Дело в том, что Sony решила закрыть "архаичные" цифровые магазины, предназначенные для этих платформ, сообщает PlayStation blog.

Среди причин называют развитие технологий и необходимость "поддержки современных коммерческих систем, включая обновленные стандарты обработки платежей".

После почти двух десятилетий поддержки поколения консолей PS3 мы хотели сообщить вам, что закрываем PlayStation Store на PS3, а также на PS Vita. PlayStation Store на PS3 закроется на отдельных рынках, начиная с этого года, а в следующем году состоится глобальное закрытие для PS3 и PS Vita,

– заявляют в компании.

Это означает, что с июля 2027 года на этих устройствах больше нельзя будет приобрести ни одну игру.

При этом Sony оставит возможность загружать ранее приобретенные игры. Правда, компания подчеркнула, что это будет временным, "переходным" явлением.

Таким образом, со временем у владельцев PS3 и PS Vita исчезнет и эта возможность, а все, что им останется, чтобы поиграть – это пиратские версии или лицензионные диски.

Такое положение дел сильно возмутило большое количество фанатов консолей Sony. В частности, в сети даже начались призывы переходить с PlayStation на ПК.

Будет интересно посмотреть, как такое спорное решение повлияет на компанию в будущем, ведь совсем недавно стало известно, что Sony прекращает политику выпуска своих эксклюзивов на других платформах.