Шанувальники "олдскульних" консолей Sony не зрадіють планам компанії, повідомляє 24 Канал.

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Sony закриває кілька магазинів відеоігор?

Власники PS3 та PS Vita зовсім скоро матимуть на руках повністю "мертві" консолі.

Річ у тому, що Sony вирішили закрити "архаїчні" цифрові магазини, призначені для цих платформ, інформує PlayStation blog.

Серед причин називають розвиток технологій та необхідність "підтримки сучасних комерційних систем, включаючи оновлені стандарти обробки платежів".

Після майже двох десятиліть підтримки покоління консолей PS3 ми хотіли повідомити вас, що ми закриваємо PlayStation Store на PS3, а також на PS Vita. PlayStation Store на PS3 закриється на окремих ринках, починаючи з цього року, а наступного року відбудеться глобальне закриття для PS3 та PS Vita,

– заявляють в компанії.

Це означає, що з липня 2027 року на цих пристроях більше не можна буде придбати жодну гру.

При цьому, Sony залишать можливість завантажувати раніше придбані проєкти. Щоправда, компанія наголосила, що це буде тимчасовим, "перехідним" явищем.

Отож, з часом у власників PS3 та PS Vita зникне і така можливість, а все що їм залишиться аби пограти – піратити або використовувати ліцензійні диски.

Такий стан справ неабияк обурив велику кількість фанатів консолей Sony. Зокрема, у мережі навіть почалися заклики переходити з PlayStation на ПК.

Цікаво буде поглянути як таке контроверсійне рішення вплине на компанію в майбутньому, адже лише нещодавно стало відомо, що Sony припиняють політику випуску своїх ексклюзивів на інших платформах.