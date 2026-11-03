Sony готова выкупить вашу PS5 за 400 долларов, если она вам не нужна

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Sony выкупает старые PS5

PS5 вышла в ноябре 2020 года и с тех пор разошлась тиражом более 90 миллионов экземпляров. Консоли скоро исполнится шесть лет, поэтому часть владельцев уже могла перестать ею пользоваться. Вместо того чтобы оставлять приставку на полке, Sony советует продать ее через стороннего партнера, пишет Dexerto.

Об акции первыми рассказали на форуме ResetEra. Сообщение датировано 2 ноября и звучит так: "Сдайте свою консоль PS5 за сумму до 400 долларов". Программу проводит Back Market, компания, специализирующаяся на восстановленной электронике.

Сумма в 400 долларов рассчитана на основе предварительных оценок стандартной PS5 в состоянии Grade 0 с комплектом как минимум из двух контроллеров. Эти оценки собирались с 23 августа по 22 сентября 2026 года, поэтому такая выплата не гарантирована каждому.

Окончательная цена будет определяться несколькими факторами: моделью консоли, объемом памяти, физическим состоянием и дополнительными аксессуарами. Back Market также проверит приставку, прежде чем назвать окончательную сумму. Чтобы узнать ориентировочную стоимость, владелец может подать запрос на оценку через сервис. Если сделка состоится, деньги поступят наличными.

Пока что уведомления, похоже, получили только игроки из США. Распространит ли Sony предложение на другие страны, пока неизвестно.

Как это связано со следующим поколением PlayStation?

Акция появилась в тот момент, когда Sony готовится к выпуску нового поколения консолей. Официальной даты выхода PlayStation 6 пока нет. Многие ожидают ее в конце 2027 года или в 2028 году, хотя есть сообщения, что запуск могут отложить еще дальше из-за удорожания производства и дефицита оперативной памяти.