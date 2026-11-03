Sony хоче викупити вашу PS5 за 400 доларів, якщо вона вам не потрібна

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Sony викуповує старі PS5

PS5 вийшла в листопаді 2020 року й відтоді розійшлася тиражем понад 90 мільйонів примірників. Консолі скоро виповниться шість років, тож частина власників уже могла перестати нею користуватися. Замість того, щоб залишати приставку на полиці, Sony радить продати її через стороннього партнера, пише Dexerto.

Про акцію першими розповіли на форумі ResetEra. Сповіщення датоване 2 листопада й звучить так: "Здайте свою консоль PS5 за суму до 400 доларів". Програму веде Back Market, компанія, що спеціалізується на відновленій електроніці.

Суму в 400 доларів розрахували на основі попередніх оцінок стандартної PS5 у стані Grade 0 з комплектом щонайменше із двох контролерів. Ці оцінки збирали з 23 серпня до 22 вересня 2026 року, тому така виплата не гарантована кожному.

Остаточну ціну визначать за кількома чинниками: модель консолі, обсяг пам'яті, фізичний стан і додаткові аксесуари. Back Market також перевірить приставку, перш ніж назвати кінцеву суму. Щоб дізнатися орієнтовну вартість, власник може подати запит на оцінку через сервіс. Якщо угода відбудеться, гроші надійдуть готівкою.

Наразі сповіщення, схоже, отримали лише гравці зі США. Чи поширить Sony пропозицію на інші країни, поки невідомо.

Як це пов'язано з наступним поколінням PlayStation?

Акція з'явилася тоді, коли Sony готується до нового покоління консолей. Офіційної дати виходу PlayStation 6 ще немає. Багато хто чекає її наприкінці 2027 або у 2028 році, хоча є повідомлення, що запуск можуть відкласти ще далі через подорожчання виробництва та дефіцит оперативної пам'яті.