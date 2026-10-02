Скрытое обновление и переработанная начинка

Первым новую версию приставки обнаружил консольный мастер под ником Modyficator89. Он разобрал свежую модель Wolverine Limited Edition и нашел внутри обновленную материнскую плату с маркировкой EDM-051, пишет Wccftech.

Sony снова незаметно обновила PS5 Slim, и эта версия гораздо интереснее, чем кажется,

– прокомментировал консольный техник Modyficator89.

Он говорит, что инженеры не просто изменили внешние детали, а полностью переработали внутреннюю компоновку устройства. В этой ревизии установили сменную батарейку CMOS CR2032, возможность замены которой ранее вызывала беспокойство у владельцев консолей PlayStation.

Кроме того, инженеры изменили конструкцию и материалы радиатора, упростили компоновку деталей и использовали новый оптимизированный чип ретаймера HDMI.

Борьба за долговечность и защиту от поломок

Самым важным улучшением стала модифицированная система охлаждения. Инженеры использовали подход с жидким металлом по аналогии с более мощной версией PS5 Pro.

Область вокруг процессора и его защитная поверхность выглядят иначе, а удержание жидкого металла напоминает подход, использованный в PS5 Pro,

– добавил Modyficator89.

Мастер также рассказал, что новая защита и конструкция лучше удерживают жидкий металл вокруг процессора. В предыдущих версиях консоли именно деградация и утечка жидкого металла часто становились причиной серьезных поломок и выхода системы из строя.

Эксперты связывают такие шаги компании с желанием избежать массовых выходов консолей из строя. На фоне роста цен на технику из-за расширяющегося рынка искусственного интеллекта и после возмущения фанатов из-за отказа от дисководов производитель стремится сохранить репутацию. Это поможет сохранить доверие игроков перед предстоящим выходом PlayStation 6.