Таємне оновлення та перероблена начинка

Першим нову версію приставки виявив консольний майстер під ніком Modyficator89. Він розібрав свіжу модель Wolverine Limited Edition та знайшов всередині оновлену материнську плату під маркуванням EDM-051, пише Wccftech.

Sony тихо оновила PS5 Slim знову, і ця версія набагато цікавіша, ніж здається,

– прокоментував консольний технік Modyficator89.

Він каже, що інженери не просто змінили зовнішні деталі, а повністю переробили внутрішнє планування пристрою. У цій ревізії встановили замінну батарейку CMOS CR2032, замінність якої раніше викликала занепокоєння у власників консолей PlayStation.

Крім того, інженери змінили конструкцію та матеріали радіатора, спростили компонування деталей і використали новий оптимізований чип ретаймера HDMI.

Боротьба за довговічність і захист від поломок

Найважливішим покращенням стала модифікована система охолодження. Інженери використали підхід із рідким металом за аналогією з потужнішою версією PS5 Pro.

Ділянка навколо процесора та його захисна поверхня виглядають інакше, а утримання рідкого металу нагадує підхід з PS5 Pro,

– додав Modyficator89.

Майстер також розповів, що новий захист і конструкція краще утримують рідкий метал навколо процесора. У попередніх версіях консолі саме деградація та протікання рідкого металу часто ставали причиною серйозних поломок і виходу системи з ладу.

Фахівці пов'язують такі кроки компанії із бажанням уникнути масових виходів консолей з ладу. На тлі зростання цін на техніку через розширюваний ринок штучного інтелекту та після обурення фанатів через відмову від дисководів виробник прагне зберегти репутацію. Це допоможе зберегти довіру гравців перед майбутнім виходом PlayStation 6.