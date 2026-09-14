Многопользовательского режима не будет

Популярный ютубер и разработчик под ником Speclizer создавал многопользовательский мод почти 9 месяцев, начиная с января этого года. Он должен был стать полноценным фанатским ответом на отмененный сетевой режим Factions и официальный проект The Last of Us Online от студии Naughty Dog. Автор планировал выпустить игру уже в этом месяце, однако получил официальное письмо от юридических представителей Sony Interactive Entertainment с требованием отменить релиз, пишет GamesRadar.

Разработчик приступил к работе в начале года, хотя сначала даже не знал, получится ли из этого что-то достойное внимания. Первые тесты выглядели очень сырыми и содержали множество багов, но проект быстро развивался. Уже в июле автор достиг важного этапа, добавив возможность проводить полноценные командные бои в формате 4 на 4 игрока.

Невероятно грустно, что это так и не увидело свет, но я надеюсь, что вы продолжите следить за моими следующими проектами, на этот раз уже собственными,

– прокомментировал автор модификации под ником Speclizer.

Ситуация оказалась особенно болезненной для поклонников серии, поскольку сама студия Naughty Dog отменила свой многопользовательский проект The Last of Us Online в конце 2023 года после почти четырех лет разработки. Бывший руководитель PlayStation Шухей Йошида называл эту игру великолепной, а бывший игровой директор Винит Агарвал рассказал, что многие разработчики считали ее лучшим сетевым экшеном в своей жизни.

Несмотря на это, проект закрыли, а теперь компания лишила игроков и единственной фанатской альтернативы. Автор модификации поблагодарил аудиторию и пообещал направить свои силы на создание совершенно нового собственного проекта.