Мультиплеєра не буде

Популярний ютубер і розробник під ніком Speclizer створював багатокористувацький мод майже 9 місяців, починаючи з січня цього року. Він мав стати повноцінною фанатською відповіддю на скасований мережевий режим Factions та офіційний проєкт The Last of Us Online від студії Naughty Dog. Автор планував випустити гру вже цього місяця, проте отримав офіційний лист від юридичних представників Sony Interactive Entertainment із вимогою скасувати реліз, пише GamesRadar.

Розробник розпочав роботу на початку року, хоча спочатку навіть не знав, чи вийде з цього щось варте уваги. Перші тестування виглядали дуже сирими та мали безліч багів, але проєкт швидко розвивався. Уже в липні автор досяг важливого етапу, додавши можливість проводити повноцінні командні бої у форматі 4 на 4 гравці.

Неймовірно сумно, що це так і не побачило світу, але я сподіваюся, що ви продовжите стежити за моїми наступними проєктами, цього разу вже власними,

– прокоментував автор модифікації під ніком Speclizer.

Ситуація виявилася особливо болючою для шанувальників серії, оскільки сама студія Naughty Dog скасувала власний багатокористувацький проєкт The Last of Us Online наприкінці 2023 року після майже чотирьох років розробки. Колишній керівник PlayStation Шухей Йошіда називав ту гру чудовою, а колишній ігровий директор Вініт Агарвал розповів, що чимало творців вважали її найкращим мережевим екшеном у своєму житті.

Попри це проєкт закрили, а тепер компанія позбавила гравців і єдиної фанатської альтернативи. Автор модифікації подякував аудиторії та пообіцяв спрямувати свої сили на створення абсолютно нового власного проєкту.