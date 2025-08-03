Стало известно, что Natus Vincere продали собственный молодежный состав по Counter-Strike 2 амбициозной киберспортивной организации с Ближнего Востока.

Ростер NAVI Junior был господствующей силой на Tier 3 сцене, но пришло время двигаться дальше, сообщает 24 Канал.

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Старые NAVI Junior будут зажигать под новым названием?

В начале июля стало известно, что "рожденные побеждать" выставили на продажу команду NAVI Junior по CS2.

Коллектив демонстрировал классные результаты, но ограничения экосистемы CS не позволили бы команде академии дальше развиваться под тегом NAVI.

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Уже через месяц перспективный ростер нашел для себя новый дом, ведь их приобрела амбициозная FUT.

Интересно, что турецкая организация вошла на соревновательную сцену CS2 только в мае, с полностью франкоязычным составом, который с тех пор успел сыграть только 3 официальных матча (которые зачислились на HTLV – ред.).

С предыдущего коллектива FUT оставили только одного "бойца", опытного француза Кевина Рабье, более известного как misutaaa.

Так что теперь состав FUT по Counter-Strike 2 выглядит следующим образом:

Кевин "misutaaa" Рабье

Дмитрий "dem0n" Мирошниченко

Никита "cmtry" Самолетов

Дзюгас "dziugss" Степонавичюс

Аулон "Krabeni" Фазлия

Тренер: Андраш "coolio" Ферчак.

Точная сумма сделки неизвестна, но эксперты предполагают, что покупка могла обойтись турецкой организации от 700 тысяч до 1 миллиона долларов.