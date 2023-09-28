Релиз состоялся после достаточно запутанных намеков Valve. Полноценного официального анонса игры так и не было, а издатель только за неделю до релиза стал намекать на выход CS2.

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Релиз Counter-Strike 2

Самое важное нововведение – шутер перевели на двигатель Source 2. Он принес в игру новые инструменты и технологии рендера, также обновились графика и звук. А еще подтолкнул дизайнеров Valve переработать некоторые карты.

Counter-Strike 2 – это бесплатное обновление CS:GO в Steam. После загрузки апдейта Global Offensive в библиотеке превратится в CS2. Таким образом, сыграть в CS: GO больше будет нельзя.

Трейлер игры Counter-Strike 2: смотрите видео

В формате обновления CS:GO геймеры смогут сохранить свой инвентарь. Пистолеты, ножи, другие скины и карты также были обновлены – в некоторых случаях лучше или несколько хуже.