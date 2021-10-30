Сотни тысяч геймеров в панике из-за офлайна серверов Roblox: все что известно на этот момент

Серверы видеоигрового гиганта Roblox вот уже более суток времени находятся в офлайне, что не может не расстраивать многомиллионную армию фанатов игры – они даже начали обвинять во всем рекламную интеграцию с популярным фастфудом. Детальнее о ситуации в материале.

Серверы мегапопулярной игры Roblox, в которую играют миллионы игроков по всему миру, вышли из строя больше суток назад и до сих пор не заработали, что привело фанатов проекта в настоящее отчаяние.

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Когда возникли проблемы?

29 октября 2021 года игроки Roblox со всего мира стали свидетелями глобального сбоя серверов, который начался в 02:00 часа. С тех пор платформа онлайн-игр еще не оправилась от удара. Проблемы с соединением привели к полному отключению серверов проекта и старту экстренного технического обслуживания.

Уже сегодня официальная учетная запись Roblox в Twitter отметила, что "ремонтные" работы все еще продолжаются, а игроков продолжат информировать о текущем положении дел.

В чем причина сбоя?

Хотя официальная причина остановки серверов еще не была объявлена, многие геймеры в сети высказали собственное предположение и обвинили во всем рекламную кампанию американской сети быстрого питания Chipotle.

Дело в том, что накануне в игре началось мероприятие, в рамках которого любой игрок, который среди первых 30 000 пользователей обратился бы к специальному игровому NPC, мог получить купон на бесплатное бурито в заведениях сети Chipotle в честь Хэллоуина. Несмотря на то, что акция должна была продолжаться до 31 октября, игроки "справились" с даровыми купонами гораздо быстрее.

Из-за этого события, как только сервера Roblox вышли из строя, некоторые геймеры быстро обвинили именно Chipotle в их отключении. В воображении игроков, всплеск голодных поклонников бурито, которые поспешили получить свое и вывел из строя сервера.

Конечно, большой наплыв игроков совершенно точно может поломать игровые серверы, но такой огромный проект как Roblox должен быть более чем готов к такому всплеску, что делает эту версию неликвидной. В том числе это подтвердили и разработчики, заявившие, что "отключение не связано ни с какими мерами или партнерскими программами платформы".

Когда Roblox вернется в онлайн и как долго будут вести работы?

Персонажи Roblox в ожидании возвращения онлайн / изображение br.atsit.in

Согласно последней информации, распространенной в твиттере Roblox, инженеры и программисты ведут непрерывные работы по исправлению ситуации и пытаются выяснить причину проблемы. Учитывая это, состоянием на сейчас до сих пор неизвестно, как долго Roblox не будет работать. К тому же сами разработчики платформы онлайн-игр не предоставили никакой соответствующей информации о временных рамках офлайна серверов, так что поклонникам проекта остается только ждать.