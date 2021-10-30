Сервери мегапопулярної гри Roblox, в яку грають мільйони гравців по всьому світу, вийшли з ладу понад добу тому і досі не запрацювали, що привело фанатів проєкту у справжній розпач.

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Коли розпочалися проблеми?

29 жовтня 2021 року гравці Roblox з усього світу стали свідками глобального збою серверів, який розпочався ще з 02:00 години. Відтоді платформа онлайн-ігор досі не оправилася від удару. Проблеми зі з'єднанням призвели до повного відключення серверів проєкту та старту екстреного технічного обслуговування.

Вже сьогодні офіційний обліковий запис Roblox у Twitter зазначив що "ремонтні" роботи все ще тривають, а гравців продовжать інформувати про поточний стан справ.

В чому причина збою?

Хоча офіційну причину зупинки серверів ще не оголосили, чимало геймерів у мережі висловили власне припущення та звинуватили у всьому рекламну кампанію американської мережі швидкого харчування Chipotle.

Річ у тому, що напередодні у грі розпочався захід у рамках якого будь-який гравець, який поміж перших 30 000 користувачів звернувся б до спеціального ігрового NPC міг отримати купон на безкоштовне буріто у закладах мережі Chipotle на честь Геловіну. Попри те, що акція мала тривати до 31 жовтня, гравці "впоралися" із даровими купонами значно швидше.

Через цю подію, як тільки сервери Roblox вийшли з ладу, деякі геймери швидко звинуватили саме Chipotle у відключенні серверів. У їх уяві, сплеск голодних шанувальників буріто, які поспішили отримати своє і вивів з ладу сервери.

Звісно, великий наплив гравців абсолютно точно може зламати ігрові сервери, але такий величезний проєкт як Roblox мав би бути більш ніж готовий до такого сплеску, що робить цю версію неліквідною. У тому числі це підтвердили й розробники, які заявили, що "відключення не пов'язане з жодними заходами чи партнерськими програмами платформи".

Коли Roblox повернеться в онлайн та як довго вестимуть роботи?

Персонажі Roblox в очікуванні повернення онлайну / зображення br.atsit.in

Згідно з останньою інформацією поширеною у твітері Roblox, інженери та програмісти ведуть безперервні роботи над виправленням ситуації та намагаються з'ясувати причину проблеми. З огляду на це на цю мить досі невідомо, як довго Roblox не працюватиме. До того ж самі розробники платформи онлайн-ігор не надали жодної відповідної інформації про часові рамки офлайну серверів, отож шанувальникам проєкту залишається лише чекати.