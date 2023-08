Совершенно новая игра неожиданно возглавила топ портала Metacritic

Долгожданная ролевая игра Baldur's Gate 3, релиз которой состоялся только в начале августа, продолжает "разрывать" разнообразные рейтинги. Так, по версии Metacritic, она стала лучше всего оцененной игрой 2023 года.

Metacritic – агрегатор рецензий и журналистских оценок. Этот рейтинг довольно авторитетный в геймерском сообществе.

Также интересно Обратно в детство: лучшие видеоигры 2000-х годов

Оценка игры Baldur's Gate 3

Игра Larian Studios имеет рейтинг 97 баллов из 100 возможных. Это не только самый лучший показатель 2023 года, но и второй лучший показатель в истории по данным площадки среди игр на ПК.

До этого наиболее высоко оцененной игрой года был эксклюзив Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom с 96 баллами на основе профессиональных обзоров. Сейчас игра опустилась на второе место. На третьем месте с отметкой 94 балла из 100 расположился другой эксклюзив Switch – ремастер Metroid Prime.

Тизер игры Baldur's Gate 3: смотрите видео

Это не единственное достижение, которое уже покорила игра Baldur's Gate 3. Недавно сообщество ее поклонников обеспечило игре более 800 тысяч одновременных игроков на Steam.