Зовсім нова гра несподівано очолила топ порталу Metacritic

Довгоочікувана рольова гра Baldur's Gate 3, реліз якої відбувся лише на початку серпня, продовжує "розривати" різноманітні рейтинги. Так, за версією Metacritic вона стала найкраще оціненою грою 2023 року.

Metacritic – це агрегатор рецензій та журналістських оцінок. Цей рейтинг – доволі авторитетний у геймерській спільноті.

Також цікаво Назад у дитинство: найкращі відеоігри 2000-х років

Оцінка гри Baldur's Gate 3

Наразі гра Larian Studios має рейтинг 97 балів зі 100 можливих. Це не тільки найкращий показник 2023 року, а й другий найкращий показник в історії за даними майданчика серед ігор на ПК.

До цього найбільш високо оціненою грою року був ексклюзив Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom з 96 балами на основі професійних оглядів. Зараз гра опустилася на друге місце. На третьому місці з оцінкою 94 бали зі 100 розташувався інший ексклюзив Switch – ремастер Metroid Prime.

Тизер гри Baldur's Gate 3: дивіться відео

Це не єдине досягнення, яке вже підкорила гра Baldur's Gate 3. Нещодавно спільнота її шанувальників забезпечила грі понад 800 тисяч одночасних гравців на Steam.