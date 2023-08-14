За вихідні шанувальники Baldur's Gate 3 покращили власний рекорд на понад 60 тисяч одночасних відвідувань. Тепер гра впритул наблизилася до Hogwarts Legacy.

Також цікаво Назад у дитинство: найкращі відеоігри 2000-х років

Велике досягнення Baldur's Gate 3

Зараз через два тижні після запуску Baldur's Gate 3 кількість її гравців постійно зростає. Це почалося з того, що спільнота гри намагалася подолати 1 мільйон одночасних гравців після того, як гра посіла 9 місце в рейтингу 10 найкращих ігор на Steam за цим показником.

Хоча Baldur's Gate 3 ще не подолав мільйонну позначку, цими вихідними він побив попередній рекорд у 814 666. Максимальна кількість гравців у грі зараз становить 875 343.

Навіть з цим показником Baldur's Gate 3 досі не зрушила з 9-го місця в чарті, але тепер менш як 4 тисячі одночасних гравців відокремлюють її від того, щоб обігнати Hogwarts Legacy на восьмому місці.