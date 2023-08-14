За выходные поклонники Baldur's Gate 3 улучшили собственный рекорд более чем на 60 тысяч одновременных посещений. Теперь игра вплотную приблизилась к Hogwarts Legacy.

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Большое достижение Baldur's Gate 3

Сейчас через две недели после запуска Baldur's Gate 3, количество ее игроков постоянно растет. Это началось с того, что сообщество игры пыталось преодолеть 1 миллион одновременно игроков после того, как игра заняла 9 место в рейтинге 10 лучших игр на Steam по этому показателю.

Хотя Baldur's Gate 3 еще не преодолел миллионную отметку, в эти выходные он побил предыдущий рекорд в 814 666. Максимальное количество игроков в игре сейчас составляет 875 343.

Даже с этим показателем Baldur's Gate 3 до сих пор не сдвинулась с 9-го места в чарте, но теперь менее 4 тысяч одновременных игроков отделяют ее от того, чтобы обогнать Hogwarts Legacy на восьмом месте.