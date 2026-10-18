Легендарная Vice City должна была стать провалом из-за плохого сценария, но один человек изменил все

Культовая игра Grand Theft Auto: Vice City могла бы запомниться игрокам совсем по-другому, если бы не сотрудничество с голливудской звездой. Об этом рассказал соучредитель Rockstar Games Дэн Хаузер.

Разработчики культовой серии криминальных боевиков создали один из самых известных проектов в истории игровой индустрии, но некоторые из главных создателей проекта убеждены, что успех игры – это прежде всего большая заслуга известного актера, сообщает IGN.

Неожиданное признание создателя GTA Vice City

Многолетний сценарист Rockstar и автор сюжета Vice City Дэн Гаузер критически оценивает свою работу над историей Томми Версетти. Во время беседы с журналистами издания IGN легендарный разработчик не только признался, какую игру считает личным провалом, но и искренне рассказал о том, что, по его мнению, спасло геймеров от "посредственного" сценария игры.

Главную роль Томми Версетти доверили известному актеру Рэю Лиотте, сыгравшему в фильме "Славные парни". По словам сценариста, именно харизма и мастерство актера превратили не очень удачные диалоги в настоящий шедевр.

Мой текст был ужасным, а он сделал так, чтобы это звучало великолепно,

– прокомментировал соучредитель Rockstar Дэн Гаузер.

Сотрудничество со звездой кино стало настоящим прецедентом в индустрии того времени, ведь привлечение голливудских актеров первой величины к озвучиванию видеоигр было большой редкостью.

Впрочем, представители студии позвонили агенту актера и предложили ему солидный гонорар за четыре дня работы в студии звукозаписи. Неожиданно он согласился, а весь процесс озвучивания занял всего несколько дней в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. При этом Лиотта работал только над голосом персонажа и не участвовал в съемках анимации с помощью технологии захвата движения,

Как вспоминает Хаузер, первый день звукозаписи прошел тяжело, ведь актер не проявлял особого интереса к игровому проекту. Однако уже на следующий день Рэй Лиотта полностью погрузился в процесс и за пять часов непрерывной работы записал все основные реплики, сумев придать персонажу глубину и убедительность, которых изначально не было на бумаге.

Интервью с Дэном Хаузером: смотрите видео

Успех Vice City доказал, что профессиональное озвучивание способно поднять восприятие всей игры на качественно новый уровень.

Игра не только получила высокие оценки критиков, но и надолго закрепила серию в мировой поп-культуре, а также подарила Рэю Лиотте армию преданных поклонников.