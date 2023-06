Создателю Соника светит реальный тюремный срок – что он совершил

Соавтор оригинальной игры о приключениях ежа Соника – Юдзи Нака может быть приговорен к реальному тюремному заключению и огромному штрафу. Детальнее – в материале.

Легендарный программист Юдзи Нака, находящийся на 47 позиции в списке "Ста крупнейших создателей игр всех времен" по версии IGN, близок к тому, чтобы получить тюремный срок. 24 Канал.

Юдзи Нака является одним из отцов серии Sonic the Hedgehog, а также долгое время был президентом так называемой "Sonic Team" в Sega.

После своего ухода из компании в 2006 году, Нака создал собственную студию Prope, а в 2016 присоединился к Square Enix, где работал до 2022 года, пока его не обвинили в нарушении японского "Закона о финансовых инструментах и биржах".

Как сообщает сайт Abema Times, прокуроры окружного суда Токио настаивают, чтобы Нака отправился в тюрьму на два с половиной года и заплатил более 1,2 миллиона долларов штрафа за участие в схеме инсайдерской торговли во время работы в Square Enix.

Однако защита Наки, несмотря на доказанную вину подсудимого, требует сокращения срока тюремного заключения и уменьшения штрафа.

Окончательное решение по делу будет принято 7 июля.

Юди Нака / Фото Square Enix

Прокуроры также отметили, что Нака не раскаялся, а преступление явно имело под собой продуманное преступное намерение.

Как сообщается, пользуясь служебной информацией, разработчик в свое время купил в общей сложности 130 000 акций студий Ateam и Aiming Co, прежде чем те объявили о партнерстве с Square Enix для создания двух мобильных игр: Final Fantasy 7: The First Soldier и Dragon Quest Tact.

Благодаря этой незаконной деятельности он получил прибыль в размере 146 000 долларов.