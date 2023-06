Творцеві Соніка світить реальний тюремний термін – що він скоїв

Співавтор оригінальної гри про пригоди їжака Соніка – Юдзі Нака може бути засуджений до реального тюремного ув'язнення та величезного штрафу. Детальніше – у матеріалі.

Легендарний програміст Юдзі Нака, який знаходиться на 47 позиції у списку "Ста найбільших творців ігор всіх часів" за версією IGN, близький до того, щоб отримати тюремний термін, повідомляє 24 Канал.

Юдзі Нака є одним з батьків серії Sonic the Hedgehog, а також довгий час був президентом так званої "Sonic Team" у Sega.

Після свого відходу з компанії у 2006 році, Нака створив власну студію Prope, а у 2016 приєднався до Square Enix де працював до 2022 року, аж доки його не звинуватили в порушенні японського "Закону про фінансові інструменти та біржі".

Як повідомляє сайт Abema Times, прокурори окружного суду Токіо наполягають, щоб Нака відправився у в'язницю на два з половиною роки та заплатив понад 1,2 мільйона доларів штрафу за участь у схемі інсайдерської торгівлі під час роботи в Square Enix.

Одначе, захист Наки, попри доведену вину підсудного, вимагає скорочення терміну тюремного ув'язнення та зменшення штрафу.

Остаточне рішення у справі буде винесено 7 липня.

Юдзі Нака / Фото Square Enix

Прокурори також зазначили, що Нака не розкаявся, а злочин явно мав під собою продуманий злочинний намір.

Як повідомляється, користуючись службовою інформацією, розробник у свій час купив загалом 130 000 акцій студій Ateam і Aiming Co, перш ніж ті оголосили про партнерство з Square Enix для створення двох мобільних ігор: Final Fantasy 7: The First Soldier і Dragon Quest Tact.

Завдяки цій незаконній діяльності він отримав прибуток у розмірі 146 000 доларів.