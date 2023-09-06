Разработчики Baldur's Gate 3 анонсировали важное изменение поведения компаньонов

Larian Studios подтвердили планы о внесении значительных изменений в поведение компаньонов Baldur's Gate 3, отметив, что в игре закралась забавная ошибка. Детальнее – в материале.

Baldur's Gate 3 стала настоящим хитом и является самым очевидным претендентом на звание Лучшей игры 2023 года, однако разработчики не почивают на лаврах, а продолжают работать над своим детищем.

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Larian Studios вносят серьезные изменения в механику романов с персонажами после того, как оказалось, что в игре закралась забавная ошибка.

Все 10 спутников главного героя в Baldur's Gate 3 имеют уровень отношения к игроку, отображаемый на экране с их характеристиками. Те или иные поступки могут как поднимать этот показатель, так и делать его меньше.

В свою очередь он прямо влияет на возможность закрутить романтические отношения с персонажами.

Вскоре после выпуска игры на ПК в начале августа, геймеры обнаружили, что подавляющее большинство союзников очень рады объявить о своих чувствах к игроку после считанных часов игры, что вызвало целую волну мемов о "слишком похотливых" компаньонах.

Трейлер Baldur's Gate 3: смотреть видео

Наконец-то генеральный директор Larian Studios Свен Винке подтвердил, что разработчики задумывали это совсем не так.

Беседуя с журналистами TheGamer на Pax West 2023, Винке объяснил, что стремление компаньонов флиртовать с главным героем как можно раньше было лишь результатом ошибки.

По его словам, у каждого персонажа есть скрытый порог одобрения, предназначенный для старта романа с главным героем, но все эти показатели были установлены слишком низкими в релизной версии.

Разработчики уже занимаются исправлением этой ситуации, что, кстати, разделило геймеров на два лагеря.