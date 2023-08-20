Разработчики Diablo 4 подтвердили работу над 2 важными новшествами, о которых просили игроки

Создатели Diablo 4 подтвердили, что два горячо ожидаемые геймерами усовершенствования уже находятся в стадии активной разработке, однако еще не известно когда они будут добавлены в игру. Подробности – в материале.

Diablo 4 стала настоящим хитом, однако ее очень трудно назвать проектом без недостатков.

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К счастью, это игра-сервис, которая будет постоянно поддерживаться разработчиками, а значит, есть шанс, что со временем все негативные аспекты будут исправлены и усовершенствованы.

В пользу этого мнения свидетельствует последняя информация от Blizzard, сотрудники которой объявили, что уже приступили к работе над двумя нововведениями, о которых их очень просили геймеры.

Сначала генеральный менеджер Diablo 4 Род Фергюссон подтвердил, что команда разработчиков работает над фильтром для "лута".

Сделал он это в ответ на вопросы пользователя соцсети X (бывший твиттер) когда тот спросил "есть ли шанс" на то, что Diablo 4 получит фильтр добычи, поскольку он устал выбирать предметы ошибочно.

Фергюссон ответил, что "лутфильтр" находится в списке дел разработчиков, но не предоставил никаких подробностей по поводу того, когда ожидать его появления в игре.

Потом менеджер сообщества Адам "PezRadar" Флетчер сообщил, что также стартовала работа над переработкой системы сопротивления стихийному урону и ее обновленная версия появится во втором сезоне Diablo 4.

Итак, в случае с Diablo 4, критика – это двигатель прогресса, ведь игроки не стесняются выражать свое разочарование игрой, а разработчики, со своей стороны, хорошо реагируют на проблемы и запросы геймеров.