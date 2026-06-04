Steam дарит видеоигру от создателей Life is Strange

Пользователи Steam могут получить в свою библиотеку нарративную видеоигру с удивительно хорошими отзывами, которая может понравиться фанатам жанра визуальных новелл и серии Life is Strange.

В честь Месяца Прайда, в цифровом магазине видеоигр Steam происходит раздача проекта от именитой студии, информирует 24 Канал.

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Какую видеоигру можно бесплатно забрать в Steam?

Разработчики из DONTNOD Entertainment, уже традиционно для этого времени года, сделали бесплатной игру Tell Me Why.

Все это чтобы поддержать Месяц Прайда, ведь этот проект создателей Life is Strange является первой игрой, которая имеет среди протагонистов трансгендерную личность.

Итак, Tell Me Why – эпизодическая приключенческая игра с акцентом на сюжет, максимально подобная по стилю к уже упомянутой Life is Strange.

Проект поднимает сложные темы, рассказывая историю близнецов Тайлера и Элисон Ронан, которые благодаря своей сверхъестественной связи погрузятся в детские воспоминания чтобы попытаться наладить отношения.

На это прямо будут влиять ваши решения во время игры, поэтому стоит быть осмотрительными.

Трейлер игры: смотрите видео

Отзывы на видеоигру в Steam находят на отметке в "очень положительные", где 82% рецензий из более 15 тысяч обзоров являются позитивными.

Игроки советуют эту историю всем, кого затрагивает подобная тематика или тем, кому просто нравятся другие проекты студии.

Прохождение Tell Me Why, разделенной на 3 эпизода, займет у вас ориентировочно 11 часов, информирует howlongtobeat.

Стандартная цена игры составляет 279 гривен, но она будет бесплатной весь Месяц Прайда, то есть вплоть до 1 июля 2026 года.