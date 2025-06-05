Создатели хитовой MMO Palworld представили короткий тизер новой игры, информирует 24 Канал.

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Интересная смена вектора творчества

Пока судьба Palworld решается в судебной тяжбе с Nintendo, ее создатели из Pocketpair анонсировали следующую игру,, которая будет выпущена под эгидой студии.

Геймеров может удивить выбор жанра, ведь Dead Take – это психологический хоррор, создаваемый Surgent Studios.

Создатели проекта обещают, что он будет невероятно страшным и даже один из менеджеров сообщества Palworld – Джон Бакли отказался в него играть.

Тизер игры – смотрите видео

Тизер не раскрывает деталей, но показывает немало жутких локаций в сопровождении жуткой музыки.

Что касается описания сюжета, то Dead Take поставит игроков на место актера, который должен найти своего друга, раскрывая тайны зловещего особняка.

Выход проекта запланирован в Steam на 2025 год, а больше информации об игре пообещали сообщить в ближайшее время.