Творці хітової MMO Palworld представили короткий тизер нової гри, інформує 24 Канал.

До теми Культова стелс-франшиза повернеться у новому форматі, після 11 років мовчання

Цікава зміна вектора творчості

Поки доля Palworld вирішується в судовій тяганині з Nintendo, її творці з Pocketpair анонсували наступну гру, що буде випущена під егідою студії.

Геймерів може здивувати вибір жанру, адже Dead Take – це психологічний горор, що створюється Surgent Studios.

Творці проєкту обіцяють, що він буде неймовірно страшним і навіть один з менеджерів спільноти Palworld – Джон Баклі відмовився в нього грати.

Тизер гри – дивіться відео

Тизер не розкриває деталей, але показує чимало моторошних локацій під супровід моторошної музики.

Що стосується опису сюжету, то Dead Take поставить гравців на місце актора, який має знайти свого друга, розкриваючи таємниці зловісного особняка.

Вихід проєкту заплановано в Steam на 2025 рік, а більше інформації про гру пообіцяли повідомити найближчим часом.