Разработчики STALKER 2 выразили благодарность ВСУ в титрах игры

Легендарный S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже доступен для игроков по всему миру. Вместе с долгожданным релизом, разработчики из украинской студии GSC Game World добавили в титры игры особое послание – благодарность украинским воинам, которые защищают страну, благодаря чему этот проект стал возможным.

Разработчики посвятили игру всем, кто защищал и защищает Украину, и почтили память тех, кого забрала война, сообщает 24 Канал.

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В титрах игры звучат проникновенные слова благодарности украинским военным:

Сквозь смерть и боль, войну, страх и жестокость Украина пройдет и выстоит. Она делала это всегда и сделает снова...



Посвящение воинам ВСУ / Скриншот Play UA

Напомним, что GSC Game World перед выходом S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустила фильм War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 о том, как команда делала игру во время войны в Украине, а также о работниках компании, которые присоединились в ряды ВСУ.

Сюжет, геймплей и атмосфера игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 переносит игроков в мрачные, но завораживающие локации Зоны, где их ждут жуткие подземные комплексы, интенсивные перестрелки с бандитами, битвы с мутантами и глубокие философские размышления о природе Зоны. Игра доступна на ПК и Xbox Series X/S и входит в подписку Xbox Game Pass.

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Рекорды и оценки

Сразу после релиза игра получила высокие оценки в Steam, где игроки отметили ее атмосферу и сюжет. S.T.A.L.K.E.R. 2 также побил рекорд одновременного количества игроков. Несмотря на некоторые технические баги, продукт уже стал культовым, и игроки со всего мира с восторгом исследуют Зону.