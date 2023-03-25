Дизайнер квестов, стоявший за большинством сюжетных решений в The Witcher 3: The Wild Hunt, недавно рассказал, почему в CD Projekt Red решили убить Весимира.

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Наставник Геральта был очень популярным персонажем игры, если не самым популярным, но умер, как и положено ведьмаку, не от старости.

Во время конференции разработчиков игр (GDC) в Сан-Франциско, директор квестов The Witcher 3 Павел Саско наконец-то рассказал больше об этом трудном решении.

Согласно его комментарию для IGN, Весемир был центральным персонажем в книгах и играх, но его смерть была необходима, чтобы побудить Цири двигаться вперед. По словам Саско, героине нужно было решить, что за ней больше не будут охотиться, а вместо этого она сама станет охотницей.

Это трагическое решение стало кульминацией всего сюжета игры и помогло проложить путь к одной из самых трогательных сцен The Witcher 3.

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Однако сделать его было совсем непросто. Саско знал, что Весемир был очень важным персонажем в книгах, и некоторые люди не воспримут его утрату.

Поэтому разработчикам понадобилось несколько горячих дискуссий, чтобы окончательно принять решение об этом "убийстве".

Однако, в итоге именно эта трагическая смерть является краеугольным камнем истории саги, что делает ее игрой, в которую стоит погрузиться на сотни часов.