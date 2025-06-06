В CD Projekt RED назвали видеоигру, которой вдохновляются в разработке The Witcher 4

Генеральный директор CD Projekt Red Михал Новаковски рассказал о том, из какой видеоигры разработчики получают больше всего вдохновения для создания The Witcher 4.

Игровая индустрия является огромной экосистемой в которой создатели не чураются черпать вдохновение друг у друга и заявляют об этом открыто, как вот это сделали в CDPR, информирует 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.

Интересно CDPR говорит, что не меняла лицо Цири в новой демонстрации The Witcher 4, но фанаты не верят

И чужому научайтесь, и своего не чурайтесь

Анонсированная в конце 2024 года видеоигра The Witcher 4 станет прямым продолжением The Witcher 3 Wild Hunt, которая недавно отпраздновала свой 10-летний юбилей.

Однако, несмотря на богатую историю франшизы, разработчики черпают вдохновение не только из собственных предыдущих проектов, но и с другой хитовой игры.

В недавнем интервью генеральный директор CDPR Михал Новаковски рассказал что на разработку будущего проекта повлиял огромный успех Baldur's Gate 3.

По его словам, RPG от Larian Studios вдохновляет разработчиков тем "как персонажи могут взаимодействовать с миром". Именно учитывая это, CDPR ведут работу над тем чтобы мир игры был более интерактивным, чем в предыдущих частях.

Это нашло свое отражение в сегменте технического демо, где дети бросились собирать рассыпанные вниз яблоки.

Техническая демонстрация – смотрите видео

Вместе с тем Новаковски уточнил, что хотя студия попытается интегрировать в The Witcher 4 новые элементы, продиктованные современными трендами индустрии, игра все равно останется классической RPG с открытым миром, придерживаясь того, чем была ее предшественница.