Это выгодное предложение действует на платформе Valve в течение ограниченного времени, а после активации игра останется на вашем аккаунте навсегда, сообщает 24 Канал.

Бесплатный билет в космос в Steam

Игроки могут забрать инди-проект бесплатно до 20:00 по киевскому времени 23 сентября. Обычная цена игры составляет 170 гривен.

Разработчики из независимой студии Only4Gamers выпустили Space Menace в ноябре 2022 года.

Это двухмерная космическая стратегия в реальном времени с видом сверху, где игрок берет на себя роль капитана корабля. Игровой процесс начинается с одного небольшого судна, а главная цель – заработать состояние и обрести славу в открытом космосе.

Пользователи могут выполнять фриланс-миссии, собирать ресурсы с уничтоженных врагов и постепенно расширять собственный флот. Игроки оснащают корабли различными видами оружия, щитами и специальными модулями, а также зарабатывают репутацию у местных фракций.

Трейлер игры: смотрите видео

На данный момент проект имеет смешанные отзывы в магазине Steam.

Геймеры отмечают, что игра дарит приятные эмоции в течение первых 1-2 часов и отлично работает даже на слабых компьютерах. В то же время пользователи критикуют игровой процесс за монотонность на поздних этапах, когда флот уже максимально усовершенствован.

Для индийской студии Only4Gamers эта игра стала дебютным проектом. Впоследствии разработчики выпустили продолжение Space Menace 2 и горнодобывающую стратегию AstroDig. Благодаря бесплатной раздаче в Steam студия рассчитывает привлечь новую аудиторию к этим играм.