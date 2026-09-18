Щедра пропозиція діє на платформі Valve обмежений час, а після активації гра залишиться на вашому акаунті назавжди, інформує 24 Канал.

Безплатний квиток у космос в Steam

Гравці мають можливість забрати інді-проєкт без жодної плати до 20:00 за київським часом 23 вересня. Звична ціна гри становить 170 гривень.

Розробники з незалежної студії Only4Gamers випустили Space Menace у листопаді 2022 року.

Це двовимірна космічна стратегія в реальному часі з виглядом зверху, де гравець бере на себе роль капітана корабля. Ігровий процес починається з одного невеликого судна, а головною метою є заробіток статків і здобуття слави у відкритому космосі.

Користувачі можуть виконувати фріланс-місії, збирати ресурси після знищених ворогів і поступово розширювати власний флот. Гравці обладнують кораблі різними видами зброї, щитами та спеціальними модулями, а також заробляють репутацію у місцевих фракцій.

Трейлер гри: дивіться відео

Наразі проєкт має змішані відгуки у магазині Steam.

Геймери відзначають, що гра дарує приємні емоції протягом перших 1-2 годин і чудово працює навіть на слабких комп'ютерах. Водночас користувачі критикують ігровий процес за монотонність на пізніх етапах, коли флот вже максимально покращено.

Для індійської студії Only4Gamers ця гра стала дебютним проєктом. Згодом розробники випустили продовження Space Menace 2 та гірничовидобувну стратегію AstroDig. Завдяки безплатній роздачі у Steam студія розраховує залучити нову аудиторію до цих ігор.