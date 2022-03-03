Специально для российских геймеров: польские разработчики подняли цену на игру Book of Demons

Разработчики видеоигры Book of Demons подняли цену на свой проект. Сделали это они для того, чтобы российские геймеры, наконец-то обратили внимание на ситуацию в Украине.

Весь цивилизованный мир продолжает вводить санкции против России и показывает, где ее место в нем. На этот раз показать свое отношение к стране-агрессору решили и польские разработчики из студии Thing Trunk.

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Разработчики Book of Demons поддержали украинцев

На своей официальной странице в магазине Steam они опубликовали сообщение, в котором говорится, что они полностью поддерживают Украину в это темное время. Представители студии отметили, что сейчас активно помогают перевозить наших беженцев. Правда, они понимают, что этого мало.

Именно поэтому разработчики решили передать все свои доходы, которые они получат за эту неделю, в фонды, занимающиеся помощью украинским беженцам. Также они решили, что нужно попытаться достучаться до российских геймеров.

Видеоигра Book of Demons / Фото из магазина Steam

Как изменилась цена на Book of Demons

Для этого разработчики подняли цену на свою видеоигру Book of Demons в российском регионе. Теперь она стоит 6666 рублей, хотя раньше ее можно было приобрести за 549 ​​рублей. Мотивируют они это тем, что подобный шаг поможет российским игрокам обратить внимание на войну, которая сейчас происходит на территории нашей страны.

Правда, последние отреагировали достаточно предсказуемо – они вместе решили обвалить рейтинг Book of Demons. Согласно официальной статистике, за последнее время эта видеоигра получила всего 9% положительных отзывов (более 500 рецензий). Хотя общий рейтинг игры (за все время) до сих пор довольно неплохой – 85% (почти 9 тысяч рецензий).

Видеоигра Book of Demons / Фото из магазина Steam

Что пишут российские геймеры

В своих отзывах такие игроки пишут о русофобии, невинности обычных людей, неправильной и выборочной позиции разработчиков, двойных стандартах, а также заводят свою классическую мантру о том, что видеоигры вне политики (как и все в них). Самое главное в этой ситуации то, что почти никто из них не упоминает о том, что граждане их страны сейчас убивают мирных людей в Украине.

Добавим, что россиянам не стоит жаловаться на подобное повышение цен, потому что уже в ближайшем будущем они будут платить такие суммы за все видеоигры. Конечно, если их власти раньше не закроют все эти "вредные" сервисы и магазины.

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