Создатели It Takes Two показали новую игру Split Fiction –кооператив с уникальным сюжетным поворотом

На The Game Awards 2024, Hazelight Studios – команда, создавшая такие хиты, как It Takes Two и A Way Out – официально представила свое новое кооперативное приключение, Split Fiction.

По словам руководителя студии Джозефа Фареса, игра, издана Electronic Arts, обещает динамичный, сюжетный игровой процесс без лутбоксов, микротранзакций и "ненужной ерунды", сообщает 24 Канал.

А тем временем Анонсирована новая часть одной из лучших игр в жанре выживания – в ней будет кооперативный режим

О чем игра?

Split Fiction рассказывает о двух писателях, Мио и Зое, которые оказываются в ловушке собственных историй после подключения к таинственной машине, предназначенной для похищения их идей. Чтобы спастись со своими воспоминаниями, дуэт должен сотрудничать, оттачивать уникальные навыки и прокладывать свой путь через постоянно меняющиеся научно-фантастические и фэнтезийные миры.

Вы только что приручили милого дракона, а теперь сражаетесь с киберниндзя, убегаете от ужасных троллей или уклоняетесь от ховеркаров, брошенных в вас парковочным роботом,

– так об игре рассказывает команда.

Дебютный трейлер показали в рамках The Game Awards 2024. В видео представлены ключевые моменты сюжета игры, высокоинтенсивный экшен и комментарии от Джозефа Фареса, который отмечает, что Split Fiction станет "самым эпическим кооперативным приключением" от Hazelight.

Трейлер Split Fiction – смотрите видео:

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Когда выйдет Split Fiction

Релиз игры запланирован на 6 марта 2025 года, сообщает инсайдер billbil-kun. Она будет доступна на PC (через Steam, Epic Games Store и EA App), а также на PlayStation 5 и Xbox Series X/S консолях. Согласно кооперативной философии Hazelight, двум игрокам понадобится только одна копия игры, чтобы присоединиться к приключению вместе.