Продажи Split Fiction превысили миллион копий за рекордный срок

Разработчики из шведской студии Hazelight Studios (It Takes Two, A Way Out) поделились первыми успехами кооперативного приключения Split Fiction, которое недавно вышло при поддержке издателя Electronic Arts.

Как стало известно, всего за 48 часов после официального релиза 6 марта общие продажи Split Fiction в мире превысили 1 миллион копий. В честь этого события разработчики опубликовали тематическую иллюстрацию, сообщает 24 Канал. Для сравнения, предыдущая самая успешная игра студии – It Takes Two (продано более 23 миллионов копий) – достигла миллиона только через месяц после выхода. Любовь, которой вы окружили нашу игру, невероятна! Все в Hazelight просто в восторге – мы не можем насытиться вашими замечательными реакциями!

– поделились разработчики Split Fiction.

Split Fiction имеет рекордный успех / Фото Hazelight Studios Ранее Split Fiction стала лучше всего оцененным проектом Electronic Arts на Metacritic за 13 лет. Игра получила более 13 тысяч отзывов в Steam, большинство из которых были "крайне положительными", благодаря чему рейтинг проекта на платформе достиг 98%. Критики также выразили восхищение тайтлом. Между тем в минувшие выходные пиковый онлайн Split Fiction в Steam превысил 259 тысяч игроков, что стало рекордом среди премиальных игр Electronic Arts. Предыдущий лучший показатель принадлежал шутеру Battlefield V (116 тысяч). Split Fiction вышла на PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5, Xbox Series X и S. По сюжету антиподные писательницы Мио и Зоя оказываются в ловушке собственных историй – чтобы выбраться, героиням придется работать вместе.