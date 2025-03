Продажі Split Fiction перевищили мільйон копій за рекордний термін

Розробники зі шведської студії Hazelight Studios (It Takes Two, A Way Out) поділилися першими успіхами кооперативної пригоди Split Fiction, яка нещодавно вийшла за підтримки видавця Electronic Arts.

Як стало відомо, всього за 48 годин після офіційного релізу 6 березня загальні продажі Split Fiction у світі перевищили 1 мільйон копій. На честь цієї події розробники опублікували тематичну ілюстрацію, повідомляє 24 Канал. Читайте на сайті Геймплей нового Battlefield злили у мережу і гра виглядає дуже добре Для порівняння, попередня найуспішніша гра студії – It Takes Two (продано понад 23 мільйони копій) – досягла мільйона лише через місяць після виходу. Любов, якою ви оточили нашу гру, неймовірна! Всі у Hazelight просто в захваті – ми не можемо насититися вашими чудовими реакціями!

– поділилися розробники Split Fiction.

Split Fiction має рекордний успіх / Фото Hazelight Studios Раніше Split Fiction стала найкраще оціненим проєктом Electronic Arts на Metacritic за 13 років. Гра отримала понад 13 тисяч відгуків у Steam, більшість із яких були "вкрай позитивними", завдяки чому рейтинг проєкту на платформі досяг 98%. Критики також висловили захоплення тайтлом. Тим часом минулими вихідними піковий онлайн Split Fiction у Steam перевищив 259 тисяч гравців, що стало рекордом серед преміальних ігор Electronic Arts. Попередній найкращий показник належав шутеру Battlefield V (116 тисяч). Дивіться також Вони повертаються: в The Sims 4 з'явиться механіка, якої не було в іграх серії понад 16 років Split Fiction вийшла на PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5, Xbox Series X та S. За сюжетом антиподні письменниці Міо та Зоя опиняються у пастці власних історій – щоб вибратися, героїням доведеться працювати разом.