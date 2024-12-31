Square Enix довольна продажами Final Fantasy VII, но игра больше не будет эксклюзивом Sony

Продюсер Final Fantasy VII Rebirth Йошинори Китасе поделился мыслями относительно продаж игры и будущего эксклюзивности в мире игр. Хотя компания довольна результатами, она признает необходимость изменений в своей стратегии.

Final Fantasy VII Rebirth вышла в феврале этого года для PS5, однако ее продажи оказались ниже ожиданий Square Enix сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN. На фоне этого компания объявила о новой среднесрочной стратегии, которая предусматривает уменьшение количества эксклюзивов и сосредоточение на создании качественных игр.

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Точных данных о продажах игры компания не раскрывает. В разговоре с IGN Brazil продюсер игры Йошинори Китасэ отметил, что хотя компания "довольна" текущими результатами, она понимает, что придерживаться такой стратегии больше невозможно.

Очевидно, что в современном мире мы больше не можем оставаться эксклюзивными для одной платформы. Мы должны предложить игру как можно большему количеству геймеров,

- подчеркнул Китасе.

Square Enix уже начала движение в направлении мультиплатформенности. Например, эксклюзивность Final Fantasy XVI для PS5 была снята чуть более чем через год после релиза, а Final Fantasy VII Rebirth станет доступной для ПК уже через 11 месяцев после дебюта на консоли Sony.

В то же время Final Fantasy VII Remake, которая вышла на PS4 в 2020 году, до сих пор недоступна для Xbox.

Сейчас компания работает над третьей и финальной частью ремейка Final Fantasy VII. Тем временем Final Fantasy VII Rebirth станет доступной для пользователей Steam и Epic Games Store уже 23 января 2025 года.