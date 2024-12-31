Final Fantasy VII Rebirth вийшла у лютому цього року для PS5, однак її продажі виявилися нижчими за очікування Square Enix повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN. На тлі цього компанія оголосила про нову середньострокову стратегію, яка передбачає зменшення кількості ексклюзивів та зосередження на створенні якісних ігор.

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Точних даних про продажі гри компанія не розкриває. У розмові з IGN Brazil продюсер гри Йошинорі Кітасе зазначив, що хоча компанія "задоволена" поточними результатами, вона розуміє, що дотримуватися такої стратегії більше неможливо.

Очевидно, що в сучасному світі ми більше не можемо залишатися ексклюзивними для однієї платформи. Ми повинні запропонувати гру якомога більшій кількості геймерів,

— наголосив Кітасе.

Square Enix вже почала рух у напрямку мультиплатформності. Наприклад, ексклюзивність Final Fantasy XVI для PS5 була знята трохи більше ніж через рік після релізу, а Final Fantasy VII Rebirth стане доступною для ПК вже через 11 місяців після дебюту на консолі Sony.

Водночас Final Fantasy VII Remake, яка вийшла на PS4 у 2020 році, досі недоступна для Xbox.

Наразі компанія працює над третьою і фінальною частиною ремейку Final Fantasy VII. Тим часом Final Fantasy VII Rebirth стане доступною для користувачів Steam та Epic Games Store вже 23 січня 2025 року.