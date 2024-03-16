Видеоигра про белку с оружием покорила сеть забавным трейлером

Трейлер странного шутера Squirrel with a Gun покорил игровое сообщество специфическим юмором и уникальным игровым процессом, который предлагает геймерам взять под контроль вооруженную белку.

Разработчики из Maximum Entertainment и Dee Dee Creations представили новый трейлер забавного проекта Squirrel with a Gun.

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В этой причудливой игре игрокам предложат взять на себя контроль над "белкой с мечтой".

Получив один из многих пистолетов, которые белки так часто встречают в природе, вы будете использовать оружие, чтобы бороться с агентами, охотящимися на вас. Вы можете быть меньше чем фут ростом, но способны разобраться с лучшими из них, – говорится в описании проекта.

Итак, в игре геймеров будут ждать семь видов оружия, а также возможность похищать и управлять маленькими игрушечными автомобилями. И все это, чтобы отбиться от враждебно настроенных двуногих и не только оппонентов.

Трейлер игры – смотреть видео

Кроме того, игроки даже смогут использовать оружие, чтобы с его помощью прыгать выше и добираться в нужные места на карте.

Ролик быстро стал вирусным в соцсетях поэтому уже есть немало желающих окунуться в это интересное инди-приключение, когда состоится релиз проекта.

, выход Squirrel with a Gun планируется уже осенью для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.